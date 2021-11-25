В Госдуме приняли законопроект, разрешающий бортпроводникам применять меры к пассажирам, представляющим угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц. Зачастую в центре скандалов в самолете оказываются звезды шоу-бизнеса. ФАН представляет подборку знаменитостей, устраивающих скандалы во время полета.

Ольга Бузова

Фото: Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В 2018 году возвращаясь в Москву из Таиланда популярная телеведущая устроила скандал, поскольку ей не досталось места в бизнес-классе. Бортпроводники предлагали пассажирам поменяться со звездой местами, но в ответ получили отказ. После долгих споров певица все же пересела в бизнес, для этого ей пришлось доплатить.

Максим Аверин

Кадр из сериала «Склифосовский»

В 2019 году Аверин летел из Барнаула в Москву. Во время полета актер и его директор Николай Коренев находились в состоянии алкогольного опьянения. Они нецензурно выражались и игнорировали замечания. В аэропорту Шереметьево хулиганов доставили в полицейский участок, а Аверина оштрафовали на 500 рублей.

Алексей Панин

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Актер Алексей Панин тоже нарушал покой пассажиров своим поведением в нетрезвом виде. В 2018 году его сняли с рейса, поскольку он несколько раз курил в туалетной комнате. Актер объяснял, как правильно закрывать детектор дыма. После нелепого инцидента авиакомпания взыскала с Алексея расходы на санитарную обработку самолета.

Любовь Успенская

instagram.com / @uspenskayalubov_official

В 2018 году певицу сняли с самолета, который вылетал из Москвы в Омск, из-за ссоры с экипажем воздушного судна. По информации бортпроводников, стюардесса попросила Любовь поместить собаку в переноску, как этого требуют правила авиаперевозок. После отказа певицы экипажу пришлось вызвать полицию, Успенскую попросили покинуть самолет. Сама певица утверждала, когда хотела поместить животное в сумку, бортпроводница перегородила ей дорогу, не дав открыть переноску, а затем пожаловалась командиру экипажа.

Виктория Лопырева

instagram.com / @lopyrevavika

В 2014 году в Екатеринбурге во время движения самолета по взлетной полосе Виктория Лопырева разговаривала по телефону, закинув ноги в ботинках на стену. На замечания стюардессы Лопырева не реагировала, материлась и демонстрировала свой «высокий статус». Фотомодель же после инцидента уверяла, что прервала звонок по первому требованию, а стюардесса ее оскорбляла.

Ксения Собчак

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Однажды после замечания стюардессы выключить ноутбук во время посадки, Собчак, напротив, демонстративно продолжила громко стучать по клавиатуре. Однажды Ксения не успела на посадку, но все равно требовала ее пустить на борт. Угомонить телеведущую получилось только в отделении полиции.

Александр Емельяненко

Pr Scr instagram.com /@alexemelyanenko

В 2012 году Александр, направляясь в Барнаул, сильно напился в самолете, громко разговаривал и даже чуть не подрался с другим пассажиром. Емельяненко оштрафовали на 700 рублей. Кроме того, боксер отбыл трудовую повинность в Афонском монастыре: таскал камни в каменоломне, пек хлеб, столярил.

Вениамин Смехов и Леонид Якубович

Фото: wikimedia.org / Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 3.0

Актер и телеведущий Вениамин Смехов и телеведущий Леонид Якубович летели эконом-классом из Ханты-Мансийска. При посадке самолета Смехов направился в уборную бизнес-класса. Бортпроводница сделала Вениамину Борисовичу замечание, что ему совсем не понравилось. Смехов вспылил и даже оттолкнул стюардессу. Высадку пассажиров задержали на 20 минут, так как у трапа актера встречала полиция. Якубович поддержал своего коллегу, а Смехов после допроса признался журналистам, что перед ним «извинились».