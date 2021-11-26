В результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пострадало 63 человека, по предварительным данным погибли 52 горняка. Один ранее считавшийся погибшим горноспасатель найден живым. Трагедия произошла в результате взрыва метана и отравления продуктами горения. ФАН вспоминает самые страшные аварии на шахтах.

Предыдущая авария еще большего масштаба также произошла в Кемеровской области на шахте «Распадская» в 2010 году. Тогда погиб 91 шахтер. Крупные аварии в Кемеровской области с большим числом жертв были также на шахтах: им. Шевякова в 1992 году (25 погибших); «Зыряновская» в 1997 году (67 погибших); «Тайжина» в 2004 году (47 погибших); «Есаульская» в 2005 году (25 погибших); «Юбилейная» в 2007 году (39 погибших) и, наконец, «Ульяновская» (ныне «Усковская») в 2007 году (110 погибших).

Крупные аварии были на шахте «Центральная» в Челябинской области в 1993 году (28 погибших), а также в Коми: на шахтах «Центральная» в 1998 году (27 погибших) и «Северная» в 2016 году (36 погибших).

Крупнейшей в мире считается трагедия на шахте Фушунь в Маньчжурии, находившейся в то время под контролем Японии. Там, по неофициальным данным китайских газет, погибли более 3000 горняков. Взрыв на шахте Бэньсиху в Китае в апреле 1942 года унес жизни 1549 шахтеров.

1099 человек погибли в марте 1906 года в округе Ланс во Франции при взрыве метана на шахте «Курьерс». Из них 242 погибших были подростками младше 18 лет. Эта трагедия считается одной из самых известных аварий на шахтах в мире. На шахте города Омута в Японии в ноябре 1963 года погибли 447 шахтеров.

373 человека, по официальным данным, погибли на шахте Часнала в индийском Данбаде в декабре 1975 года. Трагедия произошла в результате взрыва газа и последующего затопления шахты. По неофициальным данным, число погибших составило около 700 человек.

362 шахтера стали жертвами взрывов в двух связанных между собой и считавшихся на тот момент очень современными шахтах городе Мононга (Западная Виргиния, США) в декабре 1907 года.

Считающаяся одной из крупнейших по количеству жертв среди горняков Китая авария произошла в феврале 2005 года на шахте «Суньцзявань» в провинции Ляонин. Тогда в результате взрыва метана погибли более 200 человек. В ноябре 2009 года 104 шахтера погибли в результате взрыва метана на шахте в китайской провинции Хэйлунцзян.