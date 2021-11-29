«У него было странное сочетание»: Лоза рассказал о совместной работе с композитором Градским

Ушел из жизни Александр Градский — певец и композитор, которого знает вся страна. Он создал одну из первых советских рок-групп, выпустил более 40 альбомов и привел к победе несколько участников шоу «Голoс». Композитор Юрий Лоза рассказал журналистам ФАН о совместной работе с Александром Градским. По его мнению, таких профессионалов на российской эстраде больше нет.

— Он уникальный человек. Я очень много о нем писал. Мы с ним были знакомы и работали неоднократно вместе. У него было странное сочетание: музыкальное оперное образование и в то же время рок-н-рольное мышление.

И такого мышления не было практически ни у кого, признался Лоза.

— Когда мы работали на 30-летии группы «Зодчие» у него в «Градский Холл», он все инструменты настроил под себя. А я ему говорю: «Саш, ты думаешь, у нас у кого-то есть такие данные, как у тебя, у кого-то есть такой голос? Мы работать не сможем, мы не «продуем» так, как ты, микрофон. Наоборот, настройка «как себе» только повредит, потому что ты уникален и должен это понимать.

Градский был артистом с оригинальным творческим мышлением и видением. Один из немногих больших профессионалов, которых на нашей эстраде на данный момент не так много, говорит Юрий Лоза.