«У меня были физические отклонения»: Лана Принц рассказала, как стала моделью мирового уровня

Модель, телеведущая, мастер нейролингвистического программирования, президент международного благотворительного фонда «Русь великая» Лана Принц рассказала ФАН, как стала востребованной моделью. Ее путь к заветной цели был тернист.
— У меня был достаточно сложный путь: до 13-ти лет я воспитывалась в интернате, меня называли «монстром», потому что у меня были определенные физические отклонения, — вспоминает модель.
Девочка родилась стремительно, во время родов врачи вывернули ребенку шею и порвали связи. Лару отдали в интернат для детей, у которых были проблемы со спиной. Но у девочки была глобальная цель доказать всем, что она не «монстр», и что-то может. Работу в модельном бизнесе девушка начала с 13-ти лет. Благодаря своему невероятному стремлению и эффектной внешности успех не заставил себя долго ждать.
— Как-то раз я совершенно случайно оказалась у подруги в Милане, где меня заметил скаут и мне предложили работу в агентстве, — вспоминает модель. — Я принимала участие в модных показах самых топовых дизайнеров, у меня 40 обложек в общей сложности. Я работала ведущей на World Fashion Channel и Music Box Russia. Могу сказать, что на протяжении всего этого времени я была своего рода достигатором, — заключила модель.