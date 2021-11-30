«У меня были физические отклонения»: Лана Принц рассказала, как стала моделью мирового уровня

Модель, телеведущая, мастер нейролингвистического программирования, президент международного благотворительного фонда «Русь великая» Лана Принц рассказала ФАН, как стала востребованной моделью. Ее путь к заветной цели был тернист.

— У меня был достаточно сложный путь: до 13-ти лет я воспитывалась в интернате, меня называли «монстром», потому что у меня были определенные физические отклонения, — вспоминает модель.

Девочка родилась стремительно, во время родов врачи вывернули ребенку шею и порвали связи. Лару отдали в интернат для детей, у которых были проблемы со спиной. Но у девочки была глобальная цель доказать всем, что она не «монстр», и что-то может. Работу в модельном бизнесе девушка начала с 13-ти лет. Благодаря своему невероятному стремлению и эффектной внешности успех не заставил себя долго ждать.