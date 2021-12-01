В Сети набирает популярность флешмоб в поддержку российского хоккеиста

В России набирает популярность флешмоб #fromRussiawithGlove. Об этом рассказал в беседе с ФАН телеведущий Дмитрий Губерниев. Напомним, что в ходе матча после слов форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршанда о России российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин бросил в него перчатку.
— Я решил поддержать спортсмена. Понятно, что Панарин молодец в этой ситуации. Брэд Маршанд — известный провокатор. Он так часто делает. Вот и в этот раз брякнул что-то такое. Лучшим ответом будет забить ему целую пачку голов на Олимпийских играх, но в данной ситуации Панарин совершенно искренне возмутился и сделал, наверное, то, что должен был сделать, — сказал телеведущий.
Дмитрий Губерниев также рассказал, каким именно образом он решил выразить солидарность.
— Это словесная история. В спорте так часто бывает. В данном случае мы понимаем, что есть вещи, которые, скажем так, не поддаются букве правил, но с человеческой точки зрения неприемлемы. Я запустил флешмоб #fromRussiawithGlove (#изРоссиисПерчаткой. — прим. ФАН). Люди поддерживают! Пишут! Соцсети бурлят. Звонят телевидение, радиоканалы, чтобы поддержать Артемия, наш хоккей и Россию! — подытожил спортивный комментатор.