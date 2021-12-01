В Сети набирает популярность флешмоб в поддержку российского хоккеиста

В России набирает популярность флешмоб #fromRussiawithGlove. Об этом рассказал в беседе с ФАН телеведущий Дмитрий Губерниев. Напомним, что в ходе матча после слов форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршанда о России российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин бросил в него перчатку.

— Я решил поддержать спортсмена. Понятно, что Панарин молодец в этой ситуации. Брэд Маршанд — известный провокатор. Он так часто делает. Вот и в этот раз брякнул что-то такое. Лучшим ответом будет забить ему целую пачку голов на Олимпийских играх, но в данной ситуации Панарин совершенно искренне возмутился и сделал, наверное, то, что должен был сделать, — сказал телеведущий.

Дмитрий Губерниев также рассказал, каким именно образом он решил выразить солидарность.