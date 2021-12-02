Киновед Дементьев рассказал, почему сериал «Игры в кальмара» взял независимую премию Gotham Awards

— Мы же понимаем, что вся эта «Игра в кальмара» не просто вторична — она десятерична. Этот сюжет уже где только не обыгрывался, начиная с «Повелителя мух», великого фильма Питера Брука, и потом через все эти бесконечные «Голодные игры» в разных вариациях. Ты смотришь каждый кадр и прекрасно понимаешь, каким будет следующий эпизод, к чему это все ведет и как все это кончится. И знаете, награда вполне заслуженная, потому что зритель именно этого и ждет, ему дали именно то, что он хотел. Ведь это абсолютно точно просчитанный продюсерский ход — попасть в аудиторию. А к производству, собственно, кино это, на мой взгляд, имеет мало отношения.

— У меня нет никаких сомнений, что этот проект будет успешным еще долго, именно потому, что он настолько нагло вторичен. Создатели ничего не стесняются и не пугаются никаких обвинений: в плохом вкусе, в слабой фантазии, в том, что все украдено. Им на это плевать, они свое дело знают туго, но они его сделали — молодцы. К ним нет никаких претензий, за исключением того, что смотреть это невозможно. Но и то, смотреть невозможно мне, а весь мир сидит и смотрит, как прикованный, — резюмирует Андрей Дементьев. — Это просто диагноз сегодняшнего дня, и многое говорит о нынешней аудитории, о том, в каком изменившемся мире мы живем. Мне этот мир не нравится. Но зато мне нравится, что к сегодняшнему дню наснимали столько шедевров, что на мою жизнь хватит точно.