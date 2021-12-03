Горожане спасают Петербург от снежного коллапса необычными способами

Жители Санкт-Петербурга, не дождавшись коммунальных служб, сами выходят спасать родной город от снежных заторов. Так, например, житель Гражданского проспекта, чтобы помочь дворникам, собрал 14 килограммов снега и носил его в ванную плавить. Мужчина подсчитал, что если каждый горожанин последует его примеру, то с улиц исчезнет 75 380 тонн снега.

В соцсетях сотни жалоб на уборку улиц. Горы снега на некоторых улицах Санкт-Петербурга уже называют «Эльбрусами». Чтобы обратить внимание на проблему, петербуржцы пишут на сугробах фамилию губернатора Александра Беглова, но пока безрезультатно. Это повторение акции, которую впервые провели в городе в 2019 году.

Петербуржцы шутят, что снег плохо убирают потому, что зима пришла в город на день раньше положенного, и легче дождаться, пока все само растает. А также предлагают менять все виды транспорта на санки.

Для увеличения числа рабочих рук, необходимых для уборки снега этой зимой, правительство Петербурга создало программу «дворник-шеринг». Любой желающий может заняться уборкой улиц, получив за день работы 1000 рублей. Однако люди без особого энтузиазма относятся к данной программе.