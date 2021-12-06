На прошлой неделе в Петербурге наблюдался сильный снегопад, что спровоцировало долгие пробки по всему городу. Председатель ОНК Петербурга, заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Р Ф Александр Холодов недоволен снегоуборочной компанией в Санкт-Петербурге. Он сравнил качество работ в городе на Неве с московскими, где со стихией справляются намного лучше, сообщает ФАН.

— До Москвы мне казалось, что снег — это стихия, с которой невозможно справиться, а теперь я убедился, что со снегом можно справиться, было бы желание. Мне кажется, что у нас в Петербурге не используют то, что есть. В Москве везде суетятся дворники, и техника везде, и все работают. А у нас такое ощущение, что просто ждут, когда растает снег, и экономят то ли денежные средства, то ли людей, то ли премии или что-то еще. И это можно было бы терпеть, если бы не было человеческих жертв, — высказался председатель общественной комиссии Петербурга.

После нескольких дней наблюдений за работой коммунальщиков Холодов заключил, что уборка снега в городе организована ужасно и создал петицию с требованием очистить улицы Петербурга от снега.

- У меня ужасное впечатление от происходящего. И мне на руках пальцев не хватило посчитать, сколько я видел моментов уборки в Петербурге. В Москве я столько за 15 минут увижу, сколько в Петербурге за два дня. Все познается в сравнении. Виноваты и власти, которые не могут организовать. И коммунальщики, которые все никак не могут организоваться, — заявил член Общественной палаты РФ.