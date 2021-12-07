Эксперт по питанию объяснила, почему худеть к Новому году – затея сомнительная

— Довольно часто на практике я сталкиваюсь с ситуацией, когда люди подходят к этому вопросу, не разобравшись в его сути. В попытках сбросить лишний вес они думают только о том, как сбросить лишний вес. При этом они не знают свой настоящий индекс массы тела, не знают ничего о функционировании организма и работе органов. Именно в женской среде возникают такие идеи — надо просто быстро похудеть. Эта идея становится желанием, а потом и вовсе задачей, не подкрепленной знаниями об особенностях организма и здоровья.

Любой процесс похудения, который влечет за собой дефициты в питании, энергии и микроэлементах, погружает организм в стресс, это не проходит бесследно. Если уж ставить себе задачу сбросить лишние килограммы, то только путем оздоровления организма. Ставя задачу прийти в форму, необходимо сначала проанализировать метаболические процессы, отечность, выявить проблемы в работе кишечника или других органов. Помните, здоровье не приходит быстро. Это неторопливый осознанный процесс. Чтобы эффективно бороться со следствием, нужно выявить причину появления этих килограммов, говорит эксперт.



— Возможно, это задержка жидкости в организме или причиной всему неправильное питание. Я всегда говорю, что не надо ставить на этом процессе ярлык «быстро». Если мы будем быстро скидывать килограммы, а человек может худеть и на пять, и на семь килограммов за неделю, то случится опаснейший стресс для организма. А вместе с килограммами вы потеряете волосы, качество кожи и расшатаете нервную и гормональную системы, говорит эксперт. И все же, есть ли шанс похудеть к Новому году?

— Во-первых, я предпочитаю не оперировать словом «похудеть», ведь оно образовано от слова «худо». Всегда предлагаю заменить на более экологичное «постройнеть». Большинство девушек, которые стремятся к идеальному телу, думают: «Я толстая, сейчас сяду на диету, потренируюсь и через месяц буду стройной красоткой». Но на самом деле они ненавидят сам процесс похудения, ненавидят ходить в зал, не любят заниматься спортом и сидеть на диетах. Они не хотят посмотреть на проблему глубже и начать регулировать свой биоритм, планировать режим дня, корректировать питание, налаживать водный режим. Они забывают о том, что после 25 лет, первой беременности и родов метаболические процессы замедляются. Поэтому уже сейчас надо стать своему организму помощником, без оглядки на новый год, новый день календаря или новый понедельник. Первое, что можно сделать в домашних условиях, — поставить свой будильник на ранний подъем. Тот, кто встает рано, вырабатывает больше энергии, чтобы в солнечные часы быть максимально работоспособным. В темное же время суток, когда подключается гормональная система и вырабатывается гормон молодости, мелатонин, организм готов отдыхать.

— Настроив на нужную волну свои биоритмы, вы в ближайшее время сможете легко просыпаться и выполнять с утра зарядку. Отличным вариантом будет лимфатическая зарядка. Ночью лимфа работает за весь организм, собирая снизу вверх все бактерии, грибки, отмершие клетки, и наутро выводит их. Добавить легкую физическую активность в течение дня с выстроенным графиком будет уже намного легче: растяжка с утра, кардионагрузка в обед, вечером лучше не заниматься спортом. Питаться в этот период лучше дома. Если не получается, то обязательно брать еду с собой в контейнере. Можно начать с малого: убрать из рациона соусы, майонез, лишние соль и сахар. С утра заваривайте травяной чай с лимоном, мятой, пейте очищенную воду. Возможно ли терять лишние килограммы, не прибегая к спорту?

— Можно, но мышцам нужен тонус, а суставам — эластичность. К тому же 80% фигуры зависит от того, что у тебя находится в тарелке, остальные 20% ложатся на физику (физиологические особенности человека). Бывает, что от природы достался прекрасный пресс, упругие бедра, широкие плечи, но в основном это не так. Эластичность тканей всегда надо поддерживать физическими нагрузками. Лимфатическая система тоже сама себя не прокачает, если человек все время находится в «спящем» режиме. Также сердечно-сосудистая и нервная системы нуждаются в физических упражнениях. Похудеть за неделю — это все не про здоровье. Конечно, можно, но какой ценой!

— У кого-то случилась трагедия, и он за два дня потерял пять килограммов, у кого-то вес может долго стоять в мертвой точке и не сдвигаться. Начните с настройки метаболических процессов, режима питания и воды и тогда в организме не будет задерживаться лишнее ни в Новый год, ни после него, — подытожила эксперт.