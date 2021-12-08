Оливье, мандарины и шампанское уже не одно десятилетие являются главными атрибутами новогоднего стола в России. Каждый год многие россияне задаются вопросом: как выбрать качественное игристое по доступной цене. Генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский в беседе с ФАН рассказал, что хорошее шампанское необязательно должно стоить дорого и пренебрегать российским продуктом не стоит. Во-первых, оно дешевле, а во-вторых, его можно подобрать в зависимости от вкусовых предпочтений и возможностей кошелька.

— Вся легальная винодельческая продукция российского производства качественная. Тут есть два момента. Начиная с июля прошлого года начал действовать закон о виноделии в РФ. Этот закон регламентирует процесс производства, там очень жесткие критерии. В частности, российским шампанским может считаться продукция, произведенная из отечественного виноматериала на территории нашей страны. Второй момент — это ЕГАИС. С 2016 года эта система фиксирует все этапы прохождения любой легальной алкогольной продукции, — объяснил Черниговский.

Эксперт уверяет, что шампанское от российских производителей за любую цену будет качественным, но если вы хотите более утонченного вкуса — стоит присмотреться к игристому по средней цене.

— Для эстетов это имеет значение, но для простых граждан, непритязательных к тончайшему вкусу, разница будет очень фрагментарная. Приобретая бутылку шампанского за минимальную розничную цену в 164 рубля, качество гарантировано. Но если вы хотите поймать какое эстетическое наслаждение, то предпочтение лучше отдать продукции с защищенным географическим названием. Бутылка такого шампанского российского производства начинается примерно от 350 рублей и выше, — посоветовал он.

По словам Черниговского, разница в цене отечественного и импортного шампанского объясняется тем, что импортная продукция изначально завязана на курсы валют, да и производство винодельческой продукции за рубежом дороже.