Трехкратная чемпионка России, двукратный призер чемпионата мира по боксу, преподаватель кафедры физической культуры и спорта ЛГУ имени Пушкина Мария Рейнгардт считает, что бокс будет особенно полезен студентам и замужним женщинам. Таким мнением она поделилась в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», сообщает ФАН.

Мария рассказала, что в обществе сложился стереотип об опасности бокса и о том, что таким видом спорта занимаются только мужчины. По словам преподавателя, бокс помогает снизить уровень стресса, этим он особенно полезен в период экзаменов у студентов. Также Мария рекомендует бокс замужним женщинам, которые любят ругаться с мужем.

— Я бы даже рекомендовала студентам перед экзаменами, зачетами включаться в тренировочный процесс. Можно на боксерской груше пойти позаниматься — вот этот выброс ненужной энергии помогает справиться с самим собой. Кроме того, меняется настроение, по-другому начинаешь смотреть на жизнь, — указала эксперт.

Преподаватель обратила внимание на то, что к ней на занятия приходят и взрослые замужние женщины, которым со временем становится скучно дома из-за рутины и семейного быта.

— У меня индивидуально занимались немолодые девушки, за которыми я наблюдала. Они возрастные и замужние. Представьте, какая польза семье! Допустим, если жена пилит мужа, ей можно походить на бокс — она успокоится, оставив на мешке весь негатив, — резюмировала Рейнгардт.