Сегодня практически у каждого ребенка еще до похода в школу появляется компьютер и мобильный телефон. Несмотря на то, что у «взрослого» контента есть возрастная маркировка, доступ к нему иногда удается получить. Психологи рекомендуют подготовиться к этому заранее и обсудить с ребенком вопросы полового воспитания. Профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, доктор психологических наук Светлана Соловьева в беседе с ФАН дала несколько рекомендаций для родителей.

- Все очень индивидуально. Например, еще десять лет назад я бы рекомендовала начинать разговор с детьми о сексе лет с 12. Но сейчас лучше это пораньше [делать]: примерно лет в восемь-семь. У детей осознания своего пола нет, они начинают дифференцировать пол примерно в три года. В этом возрасте они уже идентифицируют себя как мальчик или девочка и понимают, что пол необратим. А лет с шести-семи уже надо просвещать ребенка относительно особенностей принадлежности к тому или иному полу, — рассказала она.

Конечно, все индивидуально, не все дети готовы обсуждать тему секса в начальной школе. Психолог рекомендует всегда быть внимательными к своему ребенку и правильно подбирать момент.

— Есть дети, которые рано созревают — им нужна раньше эта информация. А есть дети, которые долгое время остаются инфантильными и незрелыми, им это неинтересно и не надо насильно им эти знания в голову вбивать, — предупредила Соловьева.

Если ребенок задал вопрос на взрослую тему — значит, время поговорить об этом пришло. Причем с мальчиком на тему сексуального воспитания должен разговаривать отец, отметила она.