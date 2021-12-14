Каждый год в декабре нас охватывает волшебное чувство наступающего праздника. Мы заранее продумываем праздничный ужин, подарки для любимых и особенно ответственно подходим к выбору наряда для встречи Нового года. Стилист Катя Зобкова рекомендует одеться ярко, чтобы действительно ощутить атмосферу праздника. Она рассказала ФАН о трендах и антитрендах для новогодней ночи, так вы точно не ошибетесь в выборе.

— Прекрасной половине человечества нужно забыть про костюм «серой мышки» и неказистый трикотаж. В то же время с попыткой нарядиться поярче главное — не переборщить, наряды из нарочито прозрачных тканей с излишне глубоким декольте и минимальной длиной лишь вызовут неловкость у окружающих и привлекут к вам внимание в плохом смысле этого слова. Также на новогоднем торжестве неуместны безумно помпезные платья со шлейфом. Помимо того, что это явный антитренд, для веселья такой наряд просто неудобен, — сказала стилист.

В вопросах стиля и моды важно не переборщить. Если выбираете стразы и пайетки, они должны украшать только одну часть образа.

— Пайетки, стразы или блестящие элементы должны быть либо в аксессуарах и обуви, либо только на одежде. Например, неплохо будет смотреться блуза с бантом в сочетании с юбкой в пайетках или мини-платье, расшитое стразами. Завершить такой образ можно базовыми туфельками или босоножками, — пояснила Зобкова.

Сейчас в моде легкие кудри и струящиеся волны, также всегда актуальны сдержанные прически — косы и хвосты. В новогоднюю ночь можно позволить себе немного блеска, поэтому не забудьте нанести хайлайтер.

- Нетривиальные носки расскажут о вашей харизме быстрее и больше, чем 100 тостов и анекдотов, рассказанных за всю ночь. Ради торжества можно расчехлить костюм тройку и туфли. Если хотите менее пафосный костюм, то возьмите рубашку, жилетку, брюки, яркие носки и лоферы, — рекомендовала стилист.

По словам Кати Зобковой, наряд нужен стильный и в то же время удобный. Цвет праздничной одежды в год Тигра может быть голубым, жемчужным, золотым, серебряным, белым, изумрудным, синим, рубиновым или черным. А вот от неоновых и кричащих агрессивных цветов лучше отказаться: они могут разозлить покровителя наступающего года.