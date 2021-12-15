До Нового года осталась всего пара недель, пора начать готовиться к любимому празднику. В ФАН рассказали, каким будет следующий год, как нужно украсить дом и что поставить на стол. Кстати, к выбору наряда для встречи года Тигра тоже стоит подойти со всей ответственностью.

Для начала стоит разобраться, как мы будем отдыхать в новогодние праздники. По традиции, выходные продлятся десять дней — с 31 декабря по 9 января.

Символом следующего года станет Тигр. В некоторых источниках сообщают, что наступает год Черного Водяного Тигра, в других — Голубого Водяного Тигра. Не будем спорить, а остановимся на общем варианте — покровителю года понравятся черный и голубой цвета, а также все оттенки синего. Кстати, ночь с 31 декабря на 1 января — первый подготовительный этап к встрече года. По восточному календарю новый символ года вступит в силу в ночь на 1 февраля. Эксперты отмечают, что яркий тигр сулит радость и благополучие для всех в 2022 году.

Семейные узы тоже важны для Тигра, поэтому предстоящий год благоприятен для поиска своей половинки, а дети, рожденные в 2022-м, унаследуют лучшие «тигриные» черты.

Тигр — животное не только сильное, но также изящное и грациозное. Стоит позаботиться о сдержанном, но в то же время эффектном наряде, а также о достойном новогоднем украшении жилища. Специалисты советуют в таких вопросах исходить из своих представлений, давая волю фантазии, но в то же время не перебарщивая с деталями. Главные цвета — в первую очередь черный, а также все оттенки синего и голубого. Подойдут и настоящие «тигриные» мотивы — черный с желтым и даже с белым («комплимент» белым тиграм), леопардовые принты, кошачьи мотивы и так далее.

Из украшений и аксессуаров отлично будет смотреться и серебро, и золото, и бижутерия с золотым и серебряным «отливом». Подойдут и полудрагоценные камни, особенно уместен будет кошачий глаз (одна из разновидностей хризоберилла). Уместен и янтарь, теплый цвет которого вполне соответствует «тигриной» гамме.

Что касается новогоднего угощения, то тут тоже полный простор для кулинарных фантазий. Да, Тигр — хищник, поэтому можно не отказывать себе и своим гостям в разнообразных мясных блюдах. Стихия Тигра — вода, поэтому на столе будут отлично смотреться дары морей, озер и рек: рыбные деликатесы, морепродукты, икра.

Но не стоит забывать, что Новый год — это время Рождественского поста, поэтому на новогоднем столе более чем уместны различные салаты, соленья, фрукты (в том числе традиционные мандарины), овощи, другие постные блюда.