Создателям фильма «16-й» вручили награды в Петербурге

15 декабря концертном зале «Гигант Холла» состоялось вручение наград по случаю премьеры фильма «16-й». Для гостей мероприятия организовали тематическую фотозону, на входе создателей проекта встречали аниматоры, сообщают «Народные новости».

Актеров фильма наградили «Золотыми горшками» в самых разных забавных номинациях. Также на большом экране гостям показали не вошедшие в фильм эпизоды. Во второй части мероприятия гости приняли участие в интеллектуальным квизе на знание картины «16-й».

На вечеринке активно обсуждалась главная тема фильма — вмешательство «российских хакеров» в ход выборов США в 2016 году.

Фильм «16-й» посмотрели уже более полутора миллионов зрителей. Увидеть картину можно в онлайн-кинотеатрах: Movix, «Мегафон», ОККО, IVI, в Google Play и iTunes.