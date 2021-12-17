Новый год в России уже давно стал любимым праздником, а украшение новогодней елки во многих домах — семейная традиция. Однако об экологичности нарядной красавицы заговорили недавно. Россияне разделились на два лагеря: те, кто использует искусственную елку, и те, кто любит аромат живого дерева. Одни аргументируют свой выбор тем, что рубить деревья ради пары недель — вред для природы, в то время как искусственная ель будет радовать годами. Другие напоминают о вреде пластика, из которого производят искусственные украшения.

Эксперт экологического движения «Раздельный сбор» Анна Гаркуша в беседе с ФАН подчеркнула, что однозначного ответа на вопрос — покупка какой ели целесообразнее: искусственной или живой — нет. Все зависит от того, как используется и утилизируется новогодний символ.

— Правда, как обычно, где-то посередине. На своем опыте могу сказать, что я использую искусственную елку, но куплена она была 15 лет назад. Если бы каждый год моя семья покупала живую ель, считайте, что просто так ради двух праздничных недель были бы срублены 15 деревьев. Считаю, что это было бы хуже. Ведь елка не вырастает ни за год, ни за два — это долгая история. Кроме того, не все елки, отжившие свой срок, попадают в пункты приема на переработку. Граждане их зачастую просто выбрасывают, — сказала специалист.

С искусственными елками тоже не все так просто, не каждый готов десятилетиями лицезреть одну и ту же ель. Как итог, пусть спустя и чуть большее время, но пластиковые красавицы тоже оказываются на мусорном полигоне. Однако, по мнению эксперта, есть и другой вариант отпраздновать Новый год с елкой и без вреда для экологии.

— Многие люди уже пришли к тому, что новогодняя елка — это символ. А символ можно сделать из чего угодно: хоть из гирлянд на стене, хоть в виде инсталляции из стремянки и украшений. Ведь за рубежом, где нет елей, украшают на Новый год пальмы. Смысл в том, чтобы с помощью украшений создать атмосферу праздника. В крайнем случае можно использовать еловые ветви, для этого не обязательно рубить дерево. Если мы хотим как-то действительно улучшить экологическую обстановку, надо искать новые пути и методы, — заключила Гаркуша.