В 2022 году в честь 25-летия премьеры фильма «Брат» Алексея Балабанова выйдет комикс по мотивам картины. Маркетолог Николай Григорьев в беседе с ФАН рассказал, насколько удачной ему кажется эта идея.

— Фильм был очень контекстуально конкретен, привязан к той ситуации, в которой жила Россия в те годы. Калькировать все напрямую — совершенно проигрышное занятие. Это не отзовется [в зрителях]. Однако взять героя, который уже стал мемом, и придумать ему новые приключения в новом мире — очень крутая идея. Как говорится, дальше дело за мастерами. Стиль комикса отличается от того, какие кинематографические решения принимал Алексей Балабанов, — сказал эксперт.

Николай Григорьев также поделился размышлениями насчет сюжета для комикса о Даниле Багрове.

- Это же чрезвычайно интересный вопрос, что будет делать Багров! На что решатся авторы? Насколько это будет остро? Это вызов! Сам по себе Багров «острый» парень. Про него нельзя писать историю о том, как он ел манную кашу. Может быть, в эпоху санкций он поедет в Вашингтон порядок наводить, — подытожил маркетолог.