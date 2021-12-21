В преддверии Нового года в магазинах становится все больше покупателей. В праздничной суете легко отдать почти все деньги на ненужные безделушки, мелочи для близких и украшения для новогоднего стола. Кажется, будто к 31 декабря все закончится, но впереди еще январские каникулы, во время которых магазины будут предлагать большие скидки. Это время особенно опасно для шопоголиков. Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер рассказала ФАН, как справиться с зависимостью от покупок.

— Считается ли все-таки шопоголизм заболеванием, или такой термин придумали жадины, экономящие на себе?

— Шопоголизм можно приравнять к наркомании или игромании. Зависимость и ломка постоянно преследуют шопоголика. Даже если у него нет денег, он может влезть в долги, взять кредит — и все равно удовлетворить свою жажду новой покупки, даже если она не является первой необходимостью или вообще никогда не понадобится. Здесь главное — приобретение, владение и накопительство.

— Почему же люди не знают меры и не могут остановиться, совершая покупки?

— Здесь можно говорить о попытке заткнуть черную дыру — ту эмоциональную пустоту, которая присутствует у шопоголика. Приобретением новой вещи он компенсирует нехватку тепла и любви в его жизни, но опасность заключается в том, что удовлетворения хватает лишь ненадолго, потом вновь пустота и вновь тяга что-то положить в эту бездну, и так по кругу. В этом круговороте трат человек может погрязнуть в долгах и кредитах, уйти в депрессию, поэтому для шопоголиков момент депривации (сокращения, лишения возможности) важен так же, как у алкоголика, наркомана или игромана. Заходя в красивый торговый центр или магазин, человек окружен этой атмосферой успеха, изобилия, красивых вещей и приятных ароматов. Сразу наступают покой и ощущение того, что все в порядке, «вот теперь я могу позволить себе все, что хочу, а потом будь что будет, один раз ведь живем!».

— Как понять, какая именно эмоциональная пустота у человека, что это за черная дыра, которую он пытается заполнить?

— Любая эмоциональная пустота (нехватка любви, низкая самооценка, нереализованность) сублимируются в эмоциональные покупки, а шопоголизм и есть трата денег на эмоциях. Например, изменяет муж — пойду куплю десятое новое платье и закажу третью пару столовых приборов. Почему? Потому что разговаривать об этом страшно, расходиться страшно, можно и на улице остаться, а женщина, например, не работает и т. д. Примеров масса, срабатывает компенсация за счет покупок, но эффект очень краткосрочен, и постоянно требуются новые и новые дозы, поэтому шопоголик сидит на сайтах различных онлайн-магазинов и получает удовольствие даже от того, что кладет все, что пожелает, в корзину.

— Как побороть шопоголизм самостоятельно? Дайте, пожалуйста, рекомендации, как разлюбить магазины?

— В данном случае нужно не пользоваться кредитными картами, только дебетовыми. Перестать брать кредиты или товар в рассрочку, ведь это еще одна маркетинговая уловка, которая невероятно опасна для шопоголика. Попробовать построить свои маршруты так, чтобы они миновали торговые центры и магазины. Нужно отписаться в соцсетях от различных магазинов и блогеров, ведь сейчас продают все и все, используя различные методики даже для рядового потребителя, а что уж говорить о зависимом человеке. Лучше обратить внимание на свое эмоциональное состояние и улучшить его, чем пытаться замаскировать нарывающую рану, все равно будет видно — так и с шопоголизмом, ведь удовольствие от него мимолетно.