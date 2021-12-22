Психотерапевт Рекуят Нурмагомедова предупредила об опасностях при резком снижении веса. По словам специалиста, от многочисленных запретов у человека может развиться серьезное психическое расстройство. Об этом психотерапевт рассказала в беседе с ФАН.

- Существует категория людей, которые хотят резко похудеть, хотя всю жизнь употребляли сладкое, и теперь они, например, месяц себя сдерживают. У них может в любой момент произойти срыв, все может перейти в компульсивное переедание, когда человек, спрятавшись от всех, будет поедать кондитерские изделия. Потом у него будет появляться ненависть к себе, и начнется проблема такого плана как булимия, то есть он будет есть и насильственно вызывать рвоту, — рассказала Нурмагомедова.

Также есть риск столкнуться с компульсивным перееданием, перерастающим в булимию. Сначала человек не может остановиться есть, при этом он может даже не чувствовать вкуса еды, сытости или голода. После переедания наступает чувство раскаяния и начинаются попытки очистить организм от лишней пищи. При подобных расстройствах следует незамедлительно проконсультироваться со специалистом.