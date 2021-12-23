В ночь с 24 на 25 декабря по всему миру будут отмечать Рождество Христово по григорианскому календарю, его также называют католическое рождество. На Западе этот праздник — один из самых любимых для всех семей, ему уделяют даже больше внимания, чем встрече Нового года. О том, почему Русская православная церковь (РПЦ) и некоторые другие церкви отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 января и как принято встречать праздник рассказывает ФАН.

Почему католики и православные празднуют Рождество в разные дни

Ко времени Октябрьской революции 1917 года Российская империя и, соответственно, Русская православная церковь (РПЦ) жили по юлианскому календарю, восходящему еще к римскому императору Юлию Цезарю. Этот календарь был неточен, в том числе потому, что в нем не учитывались високосные годы. Кначалу XX века расхождение в календарях составило 13 дней.

После Октябрьской революции (которая, если считать по григорианскому календарю, произошла 7 ноября 1917 года) советская власть почти сразу отменила юлианский календарь. Таким образом, после 31 декабря 1917 года в светской республике сразу наступило 13 января 1918 года.

Как празднуют католическое Рождество

Преддверие католического Рождества на Западе называется Адвент. Это время подготовки к празднику, когда верующие зажигают свечи, совершают добрые дела, жертвуют деньги на благотворительность и так далее. На Западе время Адвента сродни Рождественскому посту. Сам пост короткий, фактически только перед праздником, а предрождественский период — это время радости и веселья.

В канун праздника, который называется Рождественский сочельник, принято строго поститься до появления на небе первой звезды (по легенде — той самой, что привела к младенцу Иисусу волшебников-волхвов), посещать праздничную службу или концерт духовной музыки, а потом участвовать в семейной праздничной трапезе.