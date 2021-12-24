23 декабря состоялась большая пресс-конференция с президентом Владимиром Путиным. Среди ряда вопросов обсудили демографическую ситуацию в нашей стране. Политик и врач Геннадий Онищенко прокомментировал ФАН позицию президента.

— Мы должны серьезно увеличить это [наше население] к 2024−2030 году. Это один из факторов экономического роста страны, — отметил Путин, подчеркнув, что уже сегодня в России ощущается нехватка рабочих рук.

— Да, это проблема системная, — отметил Онищенко в беседе с ФАН. — У нас, и не только у нас, имеет место социальная деформация, от которой страдают многие развитые страны. С одной стороны, мы говорим о равенстве женщин и мужчин, и это правильно. С другой стороны, сегодня средний возраст первородящей женщины в России составляет 31 год, за рубежом — 34 года. Это серьезный перекос. Напомню, во времена СССР по медицинским показаниям считалось, что, если женщина первый раз рожает после 26 лет, — она старородящая. А сегодня это уже система, и это очень опасно. Физиологию, фертильность не обманешь. Да, рожать можно и после 40 лет, но важно, чтобы это были не первые роды.

По словам Онищенко, президент хорошо знает об этой ситуации, поэтому он и сказал в ходе пресс-конференции, что простого решения тут не существует.

— Или мы даем нашим женщинам социализироваться — получать образование, реализовываться в профессиональном плане, или мы всеми силами побуждаем их рожать. Такова дилемма. Именно от ее решения в первую очередь зависит изменение демографической ситуации. А экономические факторы — маткапитал, доступное жилье, детские сады, выплаты и так далее — тоже, конечно, очень важны, но все-таки играют в какой-то мере второстепенную роль. Вопрос на самом деле стоит так: или женщина фертильного возраста является активным членом общества, делает карьеру и так далее — или она рожает детей, — подчеркнул Геннадий Онищенко.