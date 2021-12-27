В этом году декабрь во многих регионах России выдался морозным и снежным. Чтобы морозы не испортили прогулку, важно правильно подобрать одежду себе и ребенку. ФАН узнал у врача-педиатра и заведующей кафедрой педиатрии им. академика А. Ф. Тура СПбГПМУ Марии Ревновой, как утеплять малышей и с какого возраста лучше начинать выходить на долгие прогулки.

— Если температура до минус десяти градусов, то гулять можно. И где-то полчаса, не больше. С маленькими детьми, особенно теми, кому один-два месяца, гулять только на руках. Никаких колясок, ни утепленных, ни подогревающих. Потому что его греет естественное тепло, — говорит педиатр. — Если ребенок более старшего возраста, скажем, после года, то до десяти градусов можно гулять и час. От десяти до 15 градусов уже минут 40 или полчаса. В общем, чем ниже столбик термометра, тем меньше, чтобы избежать переохлаждения и обморожения.

С одеждой важно не переусердствовать, чтобы ребенку не было жарко. На протяжении всей прогулки можно проверять носик, если он теплый — все в порядке, а если холодный, то пора домой.

— Давнее правило от педиатров — на ребенке нужно столько слоев одежды, сколько на себе. Понятно, что нужны обязательно варежки. Если ребенку до года, то ручки можно спрятать в комбинезон или в какое-нибудь одеяло. Ну и, конечно, следить за ногами, чтобы они были в теплых носочках и ботиночках, чтобы ботиночки не жали. Потому что когда обувь жмет, это мы знаем по себе, то ноги быстрее мерзнут, — подчеркивает Мария Ревнова. — Если ребенок все время бегает, то желательно, чтобы он дышал носом — завязывать рот и нос шарфом ни в коем случае нельзя. Потому что под этим шарфом образуется влажный воздух, который потом охлаждается, и ребенок его вдыхает. Так он простужается гораздо больше. Со взрослыми, кстати, тоже работает.