Медиагруппа «Патриот» и издание FBM.ru объявили о начале сотрудничества. Новостной портал FBM.ru освещает сферу экономики: интервью с предпринимателями, спецпроекты и материалы об общественно важных событиях в России. Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров.

— В преддверии нового года медиагруппа «Патриот» рада начать сотрудничество с авторитетным изданием FBM.ru. Экономический и социальный блок являются самыми востребованными у наших читателей, мы уверены в успехе работы с новым партнером. Хотелось бы поздравить наших читателей, друзей и коллег с наступающим годом и пожелать всем здоровья и процветания, — рассказал Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества планируется обмен эксклюзивным контентом, а также предоставление информационной поддержки значимым российским мероприятиям в области экономики и финансов.

— FBM.ru является отличным местом для получения новостей, так как мы четко освещаем каждую новость. Наши журналисты постоянно находятся в курсе событий и идут навстречу новым знаниям. Миссия нашего новостного СМИ — рассказывать об основных событиях страны, доносить до наших читателей много новой и интересной информации, — поделилась редактор издания Светлана Пятахина.