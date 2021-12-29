Медиагруппа «Патриот» и редакция информагентства «Эхо Севера» объявили о начале сотрудничества. Глава медиагруппы Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров.

— Нашими партнерами являются 130 различных СМИ по всей стране. Более 5 сотен региональных информационных ресурсов регулярно взаимодействуют между собой ради создания единого информационного пространства. И каждый новый партнер — большая радость и ценность.

Комментируя подписание соглашения, главный редактор ИА «Эхо Севера» Илья Азовский отметил:

— Общение, в том числе и между коллегами и единомышленниками, в наше время — великая ценность. Нынче люди замыкаются в себе, уходят по уши в соцсети и также легко проваливаются в небытие. Участие в сообществе «Патриот» — качественно новый уровень общения. Слово «общение» — ключевое.