28 декабря на телеканале НТВ состоялась премьера боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. По сюжету, на одну из деревень в Республике Мозамбик нападают террористы. Главному герою фильма с позывным «Гранит» предстоит собрать информацию о террористах и освободить пленников. В комментарии ФАН лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин отметил, что это фильм о действиях российских инструкторов в Африке.

— Фильм, как и предыдущие («Турист», «Солнцепек», трилогия «Шугалей»), снят качественно. Подбор актеров на роли главных героев отменный, а сам сюжет держит, не отпуская, до последней минуты. За что надо сказать спасибо сценаристам. Отдельно порадовали шевроны Новороссии на рукавах некоторых героев. Вообще, вопреки либеральным воплям такие фильмы крайне нужны. Они полезны, они воспитывают в мальчиках настоящих мужчин, повышают авторитет людей, отстаивающих интересы России на всем земном шаре. У нынешней молодежи появились достойные примеры для подражания, — пояснил Александр Матюшин.

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.