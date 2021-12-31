Новый год — праздник, который отмечает вся страна, но что делать тем, кто вынужден работать на новогодних праздниках? Психолог Роман Билык в комментарии ФАН рассказал, как справиться с грустью в связи с отсутствием выходных.

— Если вы и работаете в праздничные дни, то сможете взять выходные дни позже. Ведь вынуждены работать в основном на дежурствах сотрудники скорой помощи, полиция, пожарные. Это люди, от которых зависят судьбы людей. Их работа — спасать жизни людей, это дорогого стоит. Строители ведь не работают, допустим. Для тех же, кто работает в торговле или в такси, это наоборот в плюс, так как это прибыль для них, в праздничные дни больше выручка, а на проезд выше тариф, — говорит психолог.

Психолог призвал работодателей составлять график по справедливости, чтобы сохранить здоровый эмоциональный фон в коллективе.

— У всех есть дежурства, от этого не деться. Но, конечно, должно все быть справедливо. Если ты в этого году дежуришь, то в следующем отдыхаешь. Ну и надо помнить, что в Новый год случаются чудеса и понимать, что в вашей жизни именно благодаря этому может произойти что-то хорошее. Где-то вдруг получится «подняться» по должности или любовь свою встретить. Надо надеяться, что будет какое-то чудо, какой-то бонус за это, ― считает Роман Билык.

Работодателям предлагают создать необычную атмосферу в офисе и провести рабочие дни в неформальной обстановке: например, работать в необычных костюмах, дарить подарки в течение дня, к концу рабочего дня устроить небольшой фуршет. Работа не то что в праздничный, даже в выходной день требует проявления заботы, поэтому, как вариант, можно заказать для сотрудников обед, это явно поднимает настроение коллег в офисе.