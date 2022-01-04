В период ограничений из-за коронавируса многие родители отказались от посещения развлекательных площадок, кинотеатров и торговых центров с детьми. Психолог Наталья Наумова рассказала в беседе с ФАН, как лучше распланировать каникулы и куда отправиться с детьми на праздниках. Долгие выходные помогают сплотить семью.

— Родителям лучше проводить больше времени с детьми на свежем воздухе: посетить парки, покататься на лыжах, заняться другими видами спорта. Несмотря на пандемию, важно встречаться с друзьями и родственниками, вместе отмечать праздники, — рассказала психолог.

Во время каникул не стоит забывать об учебе, если есть пробелы в школьной программе, то стоит уделить внимание занятиям.

— В любом случае нужно не заставлять ребенка делать школьные задания, а договариваться, чтобы он сам планировал график по выполнению уроков. Тогда ребенок будет мотивирован, а родители смогут хорошо провести праздничные дни без ссор, при этом достигнув учебной цели, — объяснил собеседница ФАН.

Также психолог посоветовала родителям придумать личные квесты, которые будет интересно проходить вместе с детьми и друзьями. Не стоит забывать и про настольные игры.

— Несмотря на то, что родители могут быть сильно заняты, очень важно, чтобы в праздники они нашли время на совместный просмотр фильмов и чтение книг. Важно детям задавать вопросы, чтобы они учились мыслить и принимать верные решения, — заключила Наталья Наумова.