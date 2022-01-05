Юрист Иван Соловьев в беседе с ФАН рассказал, законно ли требования руководителей о работе в праздничные дни. Он также пояснил, может ли сотрудник отказаться работать на новогодних каникулах и как правильно это сделать.

Согласно ст. 113 ТК РФ, работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Но из любого правила бывают исключения. Необходимо понимать, что привлечение работника к труду в праздничный или выходной день возможно.

— Согласие [работника к труду в выходной день] нужно в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. Согласие не требуется:

— для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

— для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

— для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, — объяснил юрист.

Юрист посоветовал ознакомиться с договором, если там прописана возможность и оговорены случаи привлечения к труду в выходные и праздничные дни, а работник поставил под ними свою подпись, то он должен следовать заранее оговоренным условиям.

— Также есть категории наших сограждан, о которых упомянул президент в новогоднем послании: «…кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг. Спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на ряде производств и служб жизнеобеспечения, — добавил собеседник ФАН.

Согласно трудовому законодательству, в нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям.

— В любом случае выход на работу в выходной или праздничный день должен быть оформлен распорядительным актом организации с приложением графика дежурств или списка сотрудников, привлекаемых к труду, с которым все заинтересованные лица должны быть ознакомлены под роспись. Поскольку трудовые отношения являются по большей части консенсусными, то все конфликты и спорные ситуации улаживаются, как правило, до праздничных дней. Если же найти общий язык с работодателем не удалось, отстоять интересы и права работника могут помочь: профсоюзная организация, трудовая инспекция, прокуратура и судебные органы, — заключил Соловьев.