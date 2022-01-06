Настроиться на рабочий ритм после долгих праздников бывает не так просто. Больше недели мы провели дома с семьей и ездили на отдых с друзьями, после чего возвращаться в офис не так просто. Практикующий психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева в интервью ФАН рассказала, как подготовиться к выходу на работу.

— Самые основные вещи — не бросаться сразу сделать все, но и не откладывать все на потом. Совершенно размеренно, постепенно, постоянно и спокойно работать, давать себе отдых, прислушиваться к себе. Ну и самое с моей точки зрения главное — если вам нравится ваша работа, то вы пойдете на нее с удовольствием, — говорит психолог.

Любая работа может привести к выгоранию, поэтому стоит грамотно рассчитывать свои силы и не пытаться выполнить все задачи сразу.

— Выгорание как раз начинается с чрезмерной усталости, когда люди берут на себя слишком много, хотят все это сделать, но не получается. В результате они оказываются в ситуации неуспеха и усталости, — поясняет Людмила Суздальцева. — Вообще если мысли о работе портят вам жизнь, то может быть, это повод подумать, что можно сделать, чтобы работа не была таким удручающим фактором. [В Новый год] всегда полезно подвести какие-то итоги и построить планы на будущее.