Иностранцы считают русский язык одним из самых сложных в изучении, с чем не могут не согласиться сами носители языка. Каково бывает удивление российских поклонников, когда они узнают, что любимый актер свободно говорит по-русски. ФАН представляет подборку знаменитостей, которым в России не нужны услуги переводчика.

Кейт Бекинсейл

Global Look Press / Faye Sadou/AdMedia

Звезда боевиков Кейт Бекинсейл изучала русский язык во время учебы в Оксфорде. Она признается, что очень хотела читать любимые произведения классиков в оригинале. Поклонники отметили, что во время участия в шоу Ивана Урганта Кейт отлично говорила на русском.

Рэйф Файнс

Еще один поклонник русской литературы Рэйф Файнс начал учить наш язык, чтобы читать любимые произведения в оригинале. Во время поездок в Россию актер не раз произносил приветственные речи на русском почти без ошибок. Он даже снялся в фильме Веры Глаголевой «Две женщины» по мотивам пьесы Тургенева «Месяц в деревне» в 2014 году.

Милла Йовович

Global Look Press / Armando Gallo/ZUMAPRESS.com

Голливудская актриса родилась в советском Киеве в семье русской матери и отца-серба. В России Мила не живет уже давно, но прекрасно разговаривает на русском и учит ему своих детей. В 2010 году Мила Йовович даже сыграла в искрометной комедии «Выкрутасы» вместе с Ургантом и Константином Хабенским.

Наталия Орейро

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Уроженка Уругвая актриса Наталия Орейро сейчас изучает русский язык, ведь в конце прошлого года латиноамериканка получила российское гражданство.

Мила Кунис

Еще одна уроженка Украины Мила Кунис переехала вместе с родителями в США, когда ей было семь. Писать по-русски она так и не научилась, однако прекрасно говорит и понимает на нем благодаря родителям, дедушке и бабушке. Рекламируя фильмы в России, актриса старается общаться с журналистами на русском, чем иногда удивляет своих коллег — они-то не понимают ни слова. Говорят, даже супруг звезды Эштон Кутчер начал изучать русский язык, чтобы свободно общаться с родней актрисы.

Элай Рот

Американский актер и продюсер родился и рос в Бостоне, а изучить русский язык решил в школе. Зачем и почему, он не знает сам, ведь с частыми визитами в Россию кинематографист замечен не был. Однако у знаменитости есть родственники в нашей стране, а в 2010 году он даже продвигал свой фильм «Последнее изгнание дьявола» на русском языке, записав к нему проморолик.