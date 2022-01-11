В России ужесточаются наказания для нарушителей правил дорожного движения. Теперь водители, трижды выехавшие на встречную полосу или трижды превысившие скорость на 60 километров в час будут привлекаться к уголовной ответственности. Для таких нарушений предусмотрено до трех лет лишения свободы, за управление транспортным средством после лишения прав — до двух лет лишения свободы.

Эксперт по безопасности дорожного движения Константин Крохмаль считает ужесточения недостаточными. В беседе с ФАН он отметил, что наблюдение за водителями должно проводиться в постоянном режиме, а штрафы нужно выносить автоматически.

— Очень хорошо, что в России взялись за дорожных хулиганов. Но, я считаю, в этом направлении надо работать и дальше. К примеру, надо продумать и ужесточить ответственность для нарушителей, которые под различными предлогами ездят на транспортных средствах без государственных номеров. Новые законодательные нормы предусматривают серьезное наказание для тех, кто был лишен прав на вождение и вновь сел за руль. Но в них ничего не говорится о тех, кто ездит, не имея водительского удостоверения вообще или оставляет его дома. Эти нарушители отделаются лишь штрафом, — пояснил общественник.

Собеседник ФАН предложил ввести градационную шкалу для нарушителей по «накопительному» принципу, когда учитываются как «малозначительные» нарушения, например неправильная парковка, так и грубые, которые могут создавать опасность для жизни человека.

— К сожалению, некоторые блогеры, дети богатых родителей получают за год сотни штрафов и без труда оплачивают их, даже бравируя своим хулиганством. Такие люди должны быть лишены свободы. Кроме того, в ПДД не предусмотрено ничего для таких участников дорожного движения, как пользователи скоростных скутеров и электросамокатов. Летом они создают аварийные ситуации на тротуарах и проезжей части. Эти люди в большинстве случаев берут средства индивидуальной мобильности напрокат, идентифицируя себя с помощью банковской карты и телефона. Их поведение на дороге также должно отслеживаться, при накоплении определенного количества нарушений наказываться штрафом — автоматическим снятием со счета чувствительной суммы, — развил мысль общественный деятель.

В качестве примера Константин Крохмаль привел Швецию, где водители скутеров штрафуются сразу после нарушения. Для контроля нарушителей в крупных российских городах уже установлено специальное оборудование, «маячки» на средствах индивидуальной мобильности позволяют анализировать поведение упомянутых участников движения и стимулировать граждан к соблюдению ПДД.