11 января народному артисту России Константину Хабенскому исполнилось 50 лет. Артист уже давно любим зрителями по всей стране, его деятельность уже давно вышла за рамки актерской профессии. Константин Хабенский — художественный руководитель МХТ им. Чехова, актер театра, кинорежиссер и продюсер. Актер уже много лет помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга. В 2008 году он создал благотворительный фонд, который за последний 2021 год собрал более 750 млн рублей. В честь юбилея любимого артиста ФАН вспоминает его самые главные роли.

«Ночной дозор» (2004)

Кадр из фильма «Ночной дозор»

Все мы помним Антона Городецкого в фильме Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», снятый по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Пытаясь решить проблемы в личной жизни с помощью колдуньи, Городецкий оказывается втянут в борьбу светлых и темных сил и становится белым магом. После успеха в российском прокате в 2005 году была выпущена английская версия фильма Night Watch.

«АдмиралЪ» (2008)

Кадр из фильма «Адмирал»

В 2008 году режиссер Андрей Кравчук представил на суд зрителей художественную картину, основанную на биографии флотоводца Александра Колчака и художницы Анны Тимиревой, «АдмиралЪ». История лидера белогвардейского движения и Тимиревой не могла оставить зрителей равнодушными. Как не единожды говорил актер в своих интервью, он в первую очередь старался сыграть сильного мужчину, настоящего офицера, отстаивающего свои идеалы, а уже потом историческую личность.

«Географ глобус пропил» (2013)

Кадр из фильма «Географ глобус пропил»

Исполнение роли учителя географии Виктора Служкина в картине режиссера Александра Велединского принесло Хабенскому немало наград: «Кинотавр-2013», «Золотой орел — 2014», «Ника-2014». Герой живет как умеет: ссорится, а потом дружит с учениками, ведет их в поход, пытается ужиться с женой и периодически пьет с друзьями. Съемки картины проходили в Пермском крае.

«Метод» (2015−2021)

Кадр из сериала «Метод»

Сериал «Метод», снятый Юрием Быковым, особенно полюбился телезрителям. Артист сыграл загадочного следователя Родиона Меглина. Он настолько тонко чувствует маньяков и предугадывает их поведение, что его напарница начинает задумываться, уж не маньяк ли он сам. За исполнение роли следователя Хабенский был отмечен «Золотым орлом — 2017».

«Коллектор» (2016)

Кадр из фильма «Коллектор»

В монофильме Алексея Красовского «Коллектор» Хабенский сыграл главную и единственную роль — профессионального и циничного сборщика долгов Артура. В какой-то момент герой картины из охотника превращается в жертву, подвергаясь психологическому прессингу и шантажу. Как потом признавался артист, этот фильм стал своеобразным вызовом самому себе, поскольку надо было удерживать внимание зрителей на протяжении всей картины, ведь других-то актеров в ней нет.

«Время первых» (2017)

Кадр из фильма «Время первых»

В основу фильма Дмитрия Киселева легли реальные события — первый в истории выход человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2». На роль Павла Беляева Хабенский был утвержден без кастинга.

«Чемпион мира» (2021)

Одной из последних работ актера стала роль Виктора Корчного в спортивной драме о шахматах. Эта картина, как и предыдущая, тоже основана на реальных событиях. Вот только здесь героя Хабенского сложно назвать положительным. Матч за звание чемпиона мира между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого турнира, стал настоящей драмой. Если для Карпова с детства была важна сама игра, причем честная, то Корчному победа была нужна любой ценой.