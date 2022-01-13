В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый год. Праздник приходится на период зимних Святок — дни от Рождества до Крещения. В это время принято гадать и загадывать самые сокровенные желания. Необычную историю исконно русского праздника рассказывает ФАН.

Традиция встречать Старый Новый год появилась из-за разницы юлианского и григорианского календарей. Русская православная церковь переход к новому календарю не признала, именно поэтому в России рождество отмечают после Нового года, в январе, а не в декабре, как это принято в Европе и в США. Так «образовались» и два Новых года — официальный, отмечаемый в ночь с 31 декабря на 1 января, и неофициальный — «старый» — с 13 на 14 января.

В этот праздник, как и в Новый год, на улице принято запускать фейерверки, хотя у этой относительно новой традиции есть немало противников, особенно среди владельцев домашних животных.

Старый Новый год — это время зимних Святок, когда на Руси было принято гадать, особенно среди незамужних девушек. Гадали на удачу, на будущую семейную жизнь, на богатство и, конечно, на суженого. Период с 13 на 14 января считался одним из самых подходящих моментов для гаданий. Это знаменитый Щедрый (Васильев) вечер, или Щедрец, — самое «гадательное» время.