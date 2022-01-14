Многие из нас за время своей рабочей деятельности сталкивались с непростыми коллегами. Раздражать может что угодно: громкие разговоры по телефону, просьбы закрыть дверь и открыть окно, некорректные вопросы и обидные комментарии. Особенно сложно выстраивать отношения, если коллега в ответ на просьбу говорить чуть тише может выйти из себя и начать кричать. Однако работать вместе все равно нужно, а для этого стоит научиться правильно выстраивать отношения в коллективе, ведь на работе мы проводим половину жизни. Практикующий психолог Александра Миллер дала несколько советов в интервью ФАН.

— Что делать, если среди коллег на работе есть вспыльчивый человек, который может оскорбить, наорать, если, например, ему хочется выключить свет или открыть окно, а другим этого не хочется, — да и вообще ведет себя так, словно он один в кабинете?

— Во-первых, на неадекватное поведение людей лучше никак не реагировать, потому что они, как правило, представляют собой демонстративный тип личности, который все делает, чтобы обратить на себя внимание. Во-вторых, не со всеми коллегами можно и нужно выяснять отношения, не все умеют слышать и существовать в коллективе, не вредя ему, поэтому в исключительных случаях лучше решать конфликтные вопросы с помощью руководства.

— Как нужно вести себя с коллегой, который нарушает твои границы и делает только то, что ему комфортно, например ковыряется в носу, громко чавкает, употребляя пищу за компьютером, или громко смеется, когда смотрит в наушниках фильм?

— Что касается отстаивания своих личных границ, о них нужно заявлять прямо и сразу, поведением, речью и т. д. Тут затронут вопрос внутренней целостности человека, его уверенности в себе. Одних агрессор обходит за десять километров, а других шпыняет при каждом удобном случае. Здесь мы можем затронуть тему виктимности, синдром жертвы. Так вот, люди с таким синдромом невольно провоцируют негативное к себе отношение. Суть в том, что они подсознательно его и ждут, ждут вообще всего плохого от жизни, от коллектива, a кто очень ждет, обычно дожидается. Не нужно стараться никому понравиться, это главный критерий всех харизматичных личностей, которые в итоге нравятся всем.

— Выходит, что коллега-«пограничник» — харизматичная личность и делает, что нравится — чавкает, сморкается, ковыряется в зубах, громко разговаривает по телефону… То есть это нормально?

— Нет! Работая в коллективе, каждый должен понимать, что существует определенный порядок, этические нормы и правила, при нарушении которых это общество рано или поздно тебя вытеснит, тебе самому станет в нем некомфортно. Поэтому все либо играют по правилам группы, либо нет — как дети, ведь если кто-то не согласен с правилами, все дружно заявляют, чтобы он отправлялся домой, а во взрослом возрасте — увольняют. Дети взрослеют, а суть не меняется. Стоит почитать Эрика Берна «Люди, которые играют в игры».

— Есть ли общий совет, как оздоровить атмосферу в коллективе?

— Для того чтобы атмосфера в коллективе была более теплой, нужен хороший HR-менеджер, который будет проводить различные корпоративные игры, устраивать совместные походы на выставки, на природу и т. д. Вне работы люди раскрываются совершенно иначе, с другой стороны, таким образом сближаются, и весь коллектив становится более дружным, а атмосфера — более теплой. Когда в таком коллективе есть еще и хороший руководитель, который грамотно ставит задачи и организует рабочий процесс, компанию непременно ждет успех. Нормальная атмосфера в компании всегда позитивно воздействует не только на психику каждого работника, но и на иные показатели компании.