Ученые из Финляндии разработали спрей, защищающий от коронавируса в течение восьми часов. Академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал использовать назальные спреи для защиты от коронавируса только в сочетании с вакцинацией. Об этом он сообщил в беседе с ФАН.

— Новизны в этом нет никакой. Делать подобного рода препараты, в принципе, можно. Основой могут послужить, например, интерфероны. Кроме того, можно использовать дезинфицирующие препараты, которые могут действовать определенное количество времени. Все вирусы, которые человек вдыхает при общении с заболевшими, будут сразу нейтрализованы, — сообщил ученый-эпидемиолог.

Эксперт отметил, что в период распространения нового штамма спрей может быть очень эффективным.

— При «Омикроне» это актуально. Этот штамм предпочитает, как мы говорим, садиться на носоглотку, ноздри, верхние дыхательные пути. Он проявляется в виде респираторного заболевания, заложенности носа — близко к гриппозному состоянию. Предыдущие штаммы предпочитали садиться на легочную ткань. Для нас главное значение имели результаты КТ (компьютерная томография. — Прим. ФАН). Тяжесть заболевания даже градировалась по проценту поражения легочной ткани, — пояснил собеседник ФАН.

Геннадий Онищенко отметил, что использование спрея не защищает от вируса на 100% и отказываться от вакцинации все равно не стоит.