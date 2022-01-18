В среду, 19 января, в России будут отмечать Крещение Господне. Согласно христианской традиции, в ночь на 19 января все воды на земле становятся святыми, именно поэтому в этот день многие верующие окунаются в прорубь. О том, где берет свои истоки традиция и как правильно подготовиться к крещенским купаниям рассказывает ФАН.

Крещенские купания по традиции идут с полуночи с 18 на 19 января и продолжаются до 20 января включительно. В России традиция окунаться в прорубь на Крещение появилась не раньше VIII—XIX вв.ека и возродилась с конца 1980-х. Многие верят, что окунание в крещенские воды помогает очиститься не только телесно, но и духовно, «смыть грехи», накопленные за год. По церковным правилам, на Крещение следует посетить храм, а также набрать святой воды.

Погружаться в ледяную купель лучше тем, у кого нет серьезных проблем со здоровьем. Болезни сердечно-сосудистой и мочевыводящей системы, а также болезни почек являются противопоказаниями к погружению в ледяную воду. Не рекомендуется окунаться в ледяную купель сразу после перенесенного COVID-19. Вообще, как советуют врачи, тут главное — соразмерить свои силы, ориентироваться на погоду и самочувствие. Категорически нельзя окунаться после приема алкоголя, это не только опасно, но и противоречит самой сути обряда.

Что касается купания в проруби здоровых детей, то специалисты не видят тут проблемы. В то же время рекомендуется приобщать к крещенским купаниям ребенка, который уже в какой-то мере понимает смысл обряда. Окунаться детям лучше вместе с родителями или в компании со значимым взрослым. Ребенка желательно морально подготовить, а после окунания его нужно сразу растереть, переодеть и напоить горячим чаем.