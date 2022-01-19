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Кино Депутат Дмитрий Гау оценил новый военный боевик «Гранит»

REP.ru
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28 декабря на телеканале НТВ состоялась премьера военного боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Депутат первого состава Верховного совета ДНР Дмитрий Гау поделился с ФАН впечатлениями после просмотра фильма.

— В российской картине присутствует большая доля реальности, нежели у любителей фантастических боевиков в стиле «Рэмбо». Да и последняя картина, которая подчеркивала бы действия американских военных, «Черный ястреб» — это, скорее, исключение из правил. Польза от картины «Гранит» очевидна. Фильм полезен даже не для зарубежных зрителей, а для внутренних, — пояснил собеседник ФАН.

Сюжет картины разворачивается в Республике Мозамбик. Отряд террористов нападает на одну из деревень, боевики расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен. В то же время в Мозамбик прибывает главный герой фильма с позывным «Гранит». Он вместе с командой российских инструкторов должен собрать данные о численности террористов и их местоположении.

- Их действия — тайна, покрытая мраком, рассказывать можно не все. Поэтому немного приоткрывая завесу действий наших бойцов, появляется понимание — нам есть чем гордиться. Русский человек далеко за пределами Родины становится эталоном справедливости и чести, — заключил Дмитрий Гау.

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.