Эзотерик и психотерапевт Мирослава Буш рассказала, как правильно загадывать желания. Для исполнения заветной мечты стоит верно сформулировать свою просьбу ко Вселенной. Наиболее благоприятная дата для подобных практик в этом году — 20 января. Советы эксперта публикует ФАН.

— Совершенно дурацкая вещь ходит по Сети. Никогда не стоит загадывать желание в будущем времени. Это большая глупость. Надо загадывать по-человечески — «я хочу …» — и прикладывать список. Когда вы говорите, что вы счастливы, рядом с вами уже есть муж и куча денег, то подсознание, Вселенная и боги, называйте как хотите, принимает это как факт. Зачем человеку что-то еще, если у него все есть? — объясняет Мирослава.

Мирослава Буш напоминает, что все дни, связанные с большими религиозными торжествами, несут в себе силу. Сам по себе 2022 год станет важным периодом для всех жителей Земли. Однако желать успеха в делах стоит осторожно: какие-то мечты на подсознательном уровне могут сыграть с человеком злую шутку.

— Колдовать людям я категорически не советую. Каждый должен заниматься своим делом. Это дни, когда энергии поступает нереально много. Неслучайно люди жалуются, что в полнолуние не могут уснуть. Если человек использует не бытовую магию (записочку в яблоко, монетку на блюдце с водой), а пытается залезть в серьезные ритуалы, стоит ждать беды. Не загадывайте, чтобы врагам было плохо или чтобы у соперницы стало пусто на душе. Вы получите откат в несколько раз сильнее, чем в обычные дни. Простым людям я советую наслаждаться жизнью, благодарить богов за то, что они вас защищают, — подытожила Мирослава Буш.