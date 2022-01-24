Видеохостинг Youtube заблокировал каналы «Русского Радио» и группы «Земляне». Блокировка стала следствием претензии неизвестной фирмы, разместившей аудио- и видеоматериалы на Youtube до появления контента на канале «Русского Радио».

Несмотря на предоставление документов, подтверждающих, что контент является собственность «Русской Медиагруппы», администрация видеохостинга осуществила блокировку канала, сообщает медиагруппа «Патриот».

— Беспредел по блокировке контента давно пора остановить. Теперь по непонятным причинам заблокированы каналы Русского радио. Не секрет, что социальные сети стали «оружием» в борьбе против нашей страны, — прокомментировал случившееся глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. — СМИ медиагруппы «Патриот» первыми были обвинены во вмешательстве в американские выборы и попали под санкции. Были заблокированы аккаунты наших изданий в Google, Facebook (Meta), Youtube и др. Такие блокировки могут касаться не только патриотических изданий, но и обычных блогеров. Правила YouTube позволяют блокировать любой контент, «угрожающий» коммерческой деятельности ресурса. С такой практикой пора заканчивать, давно пора заставить ИТ гигантов создать центры модерации на территории РФ и прояснить нам процесс модерации. Уверен, что Роскомнадзор сможет решить данную проблему.