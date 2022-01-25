25 января в России отмечают Татьянин день. С XVIII века в праздник принято поздравлять всех Татьян, а также всех студентов. Татьянин день имеет дохристианские корни, он был связан с чествованием всех женщин и назывался Бабий кут (в честь женского закутка у печи). О традициях народного женского дня рассказывает ФАН.

Татьянин день был связан с увеличением светового дня, которому способствовала женская сила, получаемая от матушки-земли. В этот день женщины угощались блинами (символ солнца), яичницей (символ плодородия), киселем, а также проводили приворотные ритуалы.

Татьянин день в дореволюционной и современной России — это также праздник всех студентов и преподавателей высшей школы. Святая Татьяна считается покровительницей Московского государственного университета (МГУ). Это связано с тем, что императрица Елизавета Петровна 12 января 1755 года (в Татьянин день) подписала знаменитый указ о создании Московского университета.

После революции праздник был практически забыт и возродился уже в постсоветское время. Сегодня 25 января — это День российского студенчества, в который по традиции проводится молебен в возрожденном храме святой Татьяны при МГУ. В этот день принято поздравлять студентов, желать им легкой зимней сессии и хорошей работы по окончании вуза.

На Руси считалось, что в Татьянин день девушке нужно обязательно показать свою расторопность и хозяйственность. Поэтому нельзя было лениться, залеживаться в постели, пустословить, ссориться, ругаться и перечить старшим. Запрещалось гадать, поскольку после Крещения все гадания были под запретом. Также считалось плохой приметой в этот день оставаться дома, избегая общих посиделок и развлечений.