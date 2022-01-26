Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поделился с читателями ФАН подборкой своих любимых фильмов и сериалов. Народный артист России признался, что часто пересматривает классику: фильмы «Назад в будущее», «Зеленая миля» и другие. Однако в подборке любимых картин артиста есть и сериал о тиграх.

На днях на странице певицы Татьяны Котовой в Instagram я увидел пост, в котором она рассказала, что пересмотрела фильм «Красотка» с Джулией Робертс. Кстати, довольно часто вижу, как девочки время от времени пересматривают этот фильм. Есть кинокартины, которые идут с нами через десятилетия. Может быть, это фильмы, которые просто западают нам в душу в определенном возрасте, и мы начинаем с ними взрослеть, периодически ностальгируя по знакомым сюжетам.

И вот на какой мысли я себя поймал. Сейчас, общаясь с молодыми людьми и называя какие-то фильмы моего детства или юности, я понимаю, что собеседники не разделяют моего интереса к этим картинам, поскольку просто не знают об их существовании. Сегодня молодые растут на совершенно другом киноматериале: на сегодняшний день, насколько я знаю, самыми популярными сериалами являются «Игра в кальмара» и «Бумажный дом». Возможно, именно с этими сериалами вырастет целое поколение людей, которые время от времени будут, как мне кажется, пересматривать потом эти фильмы, вспоминая свое детство и юность.

Кстати, я сам себе задавал вопрос — почему именно эти два сериала вдруг так быстро набрали популярность, хотя они не имеют никакого отношения к пресловутому Голливуду, считающемуся «законодателем мод» в кино? Один сериал сделан в Южной Корее, второй — в Испании. Обе эти страны не считаются главными поставщиками на рынке киноиндустрии.

Именно об этом я задумался и вот к какому выводу пришел. Помните, несколько лет назад YouTube вдруг объявил, что клип никому на тот момент не известного корейского певца Psy преодолел миллиардный барьер по просмотрам? Посмотрев этот клип, я понял, что успех его заключается не только в легко запоминающейся мелодии, но прежде всего в необычной и красочной картинке. Так вот, эти два сериала — «Игра в кальмара» и «Бумажный дом» — очень сильно отличаются от других кинокартин прежде всего своей оригинальной картинкой, интересной и необычной цветовой гаммой, нестандартными дизайнерскими решениями. В общем эти сериалы по-настоящему насыщены интересным изображением. И залог успеха этих двух сериалов, мне кажется, в том числе в этом.

Если погрузиться в тему сериалов, на мой взгляд, стоит порекомендовать читателям менее известные, но не менее интересные и точно не такие кровожадные, как те два, что я упомянул выше. Это, например, сериал про шахматы «Ход королевы» или на футбольную тему — «Тед Лассо». Убежден, даже не поклонникам шахмат и футбола эти фильмы очень понравятся.

Сериал, который наделал очень много шума в США — так, что даже президенту Дональду Трампу на конференции был задан вопрос о героях этой картины, я готов порекомендовать со стопроцентной уверенностью, что вам будет интересно. Это сериал «Tiger King» («Король тигров: Убийство, хаос и безумие»), побивший все возможные рекорды в Америке по просмотрам. При этом отмечу — это не художественный, а документальный сериал. Я очень рекомендую всем вам его посмотреть, в том числе потому что в нем показаны невероятно сложные переплетения отношений между американскими зоозащитниками и людьми, которые содержат хищных животных. Из фильма вы узнаете об этих людях много интересного: об их неожиданном сходстве, о разногласиях и непримиримых противоречиях или, наоборот, об их точках соприкосновения. Посмотрите сериал и сделайте свои выводы.

Если вернуться к теме, поднятой Татьяной Котовой, и продолжить размышления — а что на сегодняшний день хотел бы пересмотреть лично я? С большим удовольствием время от времени пересматриваю все серии «Смертельного оружия» с Мелом Гибсоном в главной роли. Или все фильмы «Назад в будущее» Роберта Земекиса при участии Стивена Спилберга. Абсолютно гениальным считаю фильм «Зеленая миля» с Томом Хэнксом. В качестве развлечения и напоминания самому себе, что в нашей стране есть великолепные режиссеры, люблю пересматривать «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом. Режиссер этого фильма, напомню, не кто-нибудь, а наш Андрей Кончаловский.

Что касается серьезных фильмов, я бы порекомендовал обязательно познакомится с фильмом 1973 года «Иисус Христос — суперзвезда». Этот фильм я посмотрел в школе в городе Ростове. Помню, как наш учитель вместо урока вдруг повел нас в видеокласс и показал этот фильм. Первые 15 минут мы, ученики шестого класса, вообще не понимали, что это и зачем нам это показывают. Но в результате я на долгие годы остался под глубоким впечатлением от этого по-настоящему сильного кинопроизведения.

Если возвращаться к фильмам, которые я посмотрел в последние годы, то наибольшее впечатление на меня произвел (я даже пересмотрел его дважды в кинотеатре) — «Джокер» с Хоакином Фениксом, за который он получил абсолютно заслуженного «Оскара».

В заключение пожелаю читателям: любите кино, пересматривайте полюбившиеся фильмы и знакомьте ваших детей с великими произведениями киноискусства.

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