В ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года наступит год Водяного Тигра. В Юго-Восточной Азии Китайский Новый год — праздник, который отмечает вся страна. Поскольку этот день принято проводить в кругу семьи, китайская предновогодняя миграция считается самой массовой в мире, проходящей одномоментно и в определенный промежуток времени. Примечательно, что праздник популярен и в России, ведь в этот день новый покровитель года окончательно вступает в свои права. О традициях новогоднего застолья и прогнозах для разных знаков на будущий год рассказывает ФАН.

Традиции китайского Нового года — это богатое застолье с мясными блюдами и сладостями. Те, кто хотят отметить праздник с национальным колоритом, как правило, отдают предпочтение китайской кухне, в оформлении и нарядах присутствует красный цвет, считающийся в Китае праздничным, есть и другие национальные атрибуты. Самые известные из них — это китайские фонарики для украшения жилища и для запуска в небо и, конечно, фейерверки. Напомним, эта традиция, появившаяся в России в конце 1980-х годов, пришла именно из Китая и с тех пор не теряет своей популярности.

В 2022-м удача в первую очередь ждет тех, кто родился в Год Тигра. Это особенно актуально для тех, у кого год рождения 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010-й. Представители этого знака могут рассчитывать на рост благосостояния и на увеличение количества друзей. Многих представителей этого знака также ждут благоприятные изменения «на личном фронте» — дружеские отношения будут уверенно перерастать в прочный союз.

Также, по мнению знатоков восточных премудростей, в Год Тигра удача ждет тех, кто рожден под знаком Кролика (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 годы рождения). Тем, кто работает, знающие люди сулят успехи в карьерных делах, в области освоения новых навыков, на ниве обучения. Также звезды обещают рожденным под знаком Кролика серьезные деньги, которые неожиданно придут в 2022 году.

Кроме того, по мнению астрологов, 2022 год сулит особую удачу тем, кто родился в Год Свиньи — это 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019-й. Этому знаку стоит в первую очередь рассчитывать на удачу, судьба будет благоволить.

Стихия символа 2022 года Тигра — вода. Поэтому считается, что все, связанное с водной стихией (включая отдых на море), будет иметь чрезвычайно позитивное воздействие на людей. Самыми удачными месяцами 2022 года называют май, июль и октябрь.