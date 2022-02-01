Сегодня празднует 80-летие советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов Лев Лещенко. Друг певца, народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал ФАН о том, как пройдет юбилей.

— В «Крокус Сити Холл» — большой концерт, посвященный 80-летию Льва Лещенко. Я в составе [артистов]. Я пою с ним вместе, — сообщил артист.

Всенародную любовь Владимиру Винокуру принесли его блистательные пародийные выступления и юмористические монологи. Кроме этого, народный артист РСФСР принимал участие в создании таких фильмов, как «Проверка на дорогах», «Не бойся, я с тобой», «Пистолет с глушителем», «Военно-полевой романс», «Снежная королева», «Королевство кривых зеркал», «Золотая рыбка», «Матильда».