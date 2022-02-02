В России наблюдается рост интереса к эзотерической литературе, гаданиям на картах Таро, астрологии и духовным практикам. Продажи книг по эзотерике выросли на 50%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные книгоиздателей, в частности группы «Эксмо-АСТ». Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил ФАН причины такого всплеска.

Геннадий Онищенко считает, что рост связан с напряжением в обществе в условиях пандемии COVID-19. Ответственность за это, по мнению академика РАН, несут онлайн-платформы и СМИ.

— Даже государственные телеканалы позволяли себе показывать различных шаманов и тому подобное, — отмечает он. — Считаю, что увлечение эзотерикой объясняется тем, что мы имеем хронический популяционный стресс, в котором вот уже больше двух лет живет наше общество. И, с моей точки зрения, этот стресс во многом нагнетается искусственно.

По мнению Онищенко, тенденция возврата российского общества в состояние, как в конце 1980-х — когда люди верили в «чудотворцев» Аллана Чумака и Анатолия Кашпировского, очень тревожная и является знаком, что ситуацию пора менять.

— Думаю, все это признак, что со всей этой паникой пора заканчивать. Мы заигрались. Порой возникает ощущение, что общество даже не хочет выходить из этой инерции — ведь коронавирус уже стал оправданием для откладывания решения важнейших проблем. Пора признать, что COVID — отныне данность, вся наша жизнь должна быть в связи с этим скорректирована. Пришло время возвращаться к нормальной жизни. А панике и увлечению сверхъестественным нужно противопоставить нормальную разъяснительную работу, — подчеркнул Геннадий Онищенко.