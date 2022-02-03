По мнению экспертов, в ближайшие десять лет северо-запад Петербурга станет деловым центром города, изменится также транспортная инфраструктура города. Однако частные инвесторы предпочитают другие регионы. Почему так происходит и что тормозит развитие города в интервью ФАН рассказал генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

— В чем особенность инвестиционного климата в Петербурге? Что тревожит инвесторов?

— С нашей точки зрения, законодательство города слишком инертно. Оно очень слабо поддается изменениям, можно сказать, вообще не меняется годами. Оно не откликается на веяние времени. Обстановка же меняется, поэтому к каждому случаю надо подходить отдельно. В частности, за последние полгода мы столкнулись с большими сложностями в продвижении своих довольно серьезных проектов, которые вроде как даже поддержаны городом.

— Это пугает инвесторов?

— Бизнес всегда ищет более благоприятные районы. У нас в стране хорошим «климатом» очень серьезно отличается Калужская область, Тверская. Инвесторы говорят, что даже Ленинградская область намного мягче и проявляет заинтересованность в бизнесе. А наш город почему-то очень консервативен.

— Назовите самые перспективные направления, на ваш взгляд, в которые можно и нужно вкладывать деньги в Петербурге и которые точно принесут позитивную отдачу и бизнесу, и горожанам?

— Я считаю, что одно из самых благодарных направлений — это городская инфраструктура, транспортная в том числе. Она у нас крайне неразвита. Мы сотрудничаем с Москвой и видим, как все происходит там. Конечно, хотелось бы, чтобы и Петербург шел такими же темпами вперед — у нас же непаханая целина. Городу необходимо создание всевозможных высокотехнологичных кластеров.

— Можете назвать самые яркие проекты, которые были реализованы в Петербурге именно за счет инвесторов и сейчас приносят пользу и бюджету, и горожанам?

— Не могу, если честно. В Москве, по крайней мере, есть несколько высокотехнологичных кластеров и сделано уже порядка 21 транспортно-пересадочного узла (ТПУ). В развитие ТПУ, кстати, львиную долю средств вкладывают именно частные инвесторы — до 80%. Город взял на себя только изменение транспортной составляющей, все остальное делают инвесторы, и желающих вложиться очень много. Мы же предложили Петербургу 100%-ное вложение средств для реализации первых подобных ТПУ, но даже на таких условиях не находим поддержки и отклика. Хотя мы на себя вдобавок еще готовы взять решение транспортных проблем на первых узлах, чтобы показать, как это работает. Пока отклика от города на эти предложения нет.

— Какие районы Петербурга претерпят максимальные изменения в ближайшие десять лет и предстанут перед петербуржцами в новом свете?

— Я думаю, наиболее перспективным районом является северо-запад города, так как и «Газпром» туда пришел, да и мы несколько проектов подготовили. Уверен, вплоть до «Горской» этот район в ближайшие десять лет абсолютно изменит и свой облик, и назначение. Он станет фактически деловым центром города, туда переместятся научные и высокотехнологичные компании, придет большой бизнес. Если мы разовьем северо-запад — это будет настоящий локомотив для всего города, за ним потянутся и остальные районы, которые подхватят темп.