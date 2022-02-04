Сегодня официально стартуют Олимпийские игры-2022 в Пекине, они продлятся до 20 февраля. Зрители традиционно ждут церемонии открытия, тем более, что Китай известен своим талантом в организации красивых шоу. В материале ФАН все об Олимпийских играх-2022 и расписание соревнований.

Торжественное открытие зимней Олимпиады состоится в пятницу, 4 февраля, на пекинском стадионе «Птичье гнездо». Начало — в 15:00 по московскому времени. Прямую трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2022 будет вести телеканал «Россия-1». Повтор — в 0:55 в ночь на субботу также на телеканале «Россия-1».

Напомним, на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов наград. Российская команда рассчитывает на попадание в первую тройку медального зачета и ставит себе задачу увезти из Пекина не менее 30 наград.