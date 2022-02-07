Ученые из Германии планируют вывести новую породу генетически модифицированных свиней, чтобы использовать их сердца для пересадки нуждающимся в трансплантации пациентам. Эту новость в беседе с ФАН прокомментировал доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

— В пересадке самое главное — не техническая сторона, а совместимость. Необходимо, чтобы эти сердца были универсальными и подходили всем людям. Мы сейчас говорим об эпохе наступления синтетической биологии. Еще более смелый шаг в этом направлении — выращивание сердца из малодифференцированных клеток человека, который нуждается в пересадке, — отметил эксперт.

Геннадий Онищенко напомнил об этическом аспекте проведения такой процедуры.

— Проблема не в отсутствии специалистов или знаний в этой области, а в нехватке сердец, которые подходят для этой процедуры. Большую роль имеет и этический фактор. Как правило, это сердца молодых людей, которые погибли в результате несчастного случая. Речь идет о праве взять этот орган. Большое значение имеет и здоровье донора, — пояснил собеседник ФАН.

В случае успеха, инициатива немецких ученых приведет к настоящей революции в трансплантологии.

- Как правило, подходящих доноров ищут по всей планете. Это глобальная сеть. Не менее серьезный момент — доставка органа в нужное место. Если получится [использовать свиные сердца], все станет гораздо проще, дешевле, большее число пациентов получат эту жизненно необходимую процедуру, — подытожил академик РАН.