Астролог Кристина Андреева рассказала, что в феврале 2022 года у пяти знаков зодиака большие шансы встретить свою любовь и начать романтические отношения. В этом месяце Венера находится в знаке Стрельца, а это значит, что многим захочется искренней любви. О том, где можно встретить свою половинку в феврале астролог рассказала в беседе с ФАН. Особенно удачливы в делах сердечных будут Овны, Близнецы, Львы, Весы и Стрельцы.

— Для Овнов февраль благоприятен для деловых поездок, поиска новых партнеров и стажировок за границей, повышения квалификации. Потому что именно за пределами своего города есть шанс завести романтические отношения. Любовь вполне можно найти, выполняя какое-то общественное поручение или принять участие в съездах, конференциях, — пояснила Кристина Андреева.

Она заметила, что Близнецы будут окружены вниманием, добродушием, любовью со стороны других. Они будут искать контакты с другими людьми и им легче будет завести новое интересное знакомство.

Львам будет хотеться больше отдохнуть, развлечься, наполниться положительными эмоциями. Встреча с возлюбленным может произойти на концерте, в доме искусств, во время развлечений, конкурсов.

Весы становятся более чуткими и тактичными. Февраль им может подарить много интересных знакомств, романтические отношения, которые перерастут в глубокие чувства. Встреча может произойти в библиотеке, в коротких поездках, на базе отдыха, в путешествии, в литературных кружках, музеях, музыкальных фестивалях.

Стрельцы же привлекут к себе внимание оттуда, откуда они сами захотят. Астролог советует проявлять активность и не бояться действовать. Удача на их стороне.