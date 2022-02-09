Специалисты провели ботаническую экспертизу татуировок рэпера Моргенштерна. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы исполнителя, прокомментировал исследование. Правозащитник был удивлен назначением подобной экспертизы, заявив, что для российской юриспруденции это ново. Однако проверка все же состоялась.

— Это, конечно, новое слово в российской юриспруденции, правоприменительной практике данной категории дел. Ботаники, в свою очередь, долго совещались, сомневались, но все-таки выдали заключение, что на теле Моргенштерна есть татуировка, а далее интересная цитата: «Татуировка в виде растения, схожего до степени смешения на растение из семейства каннабис сатива из рода однолетних растений семейства коноплевых», — рассказал Жорин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он добавил, что ни сам рэпер, ни человек, который делал ему татуировки, даже предположить не могли, что по ним ученые-ботаники будут проводить исследование и выносить вердикт.