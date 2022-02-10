Ради защиты пользователей от нежелательных звонков сайт объявлений «Авито» скрыл телефонные номера частных продавцов. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор департамента Trust&Safety «Авито» Андрей Рыбинцев.

Раньше скрыть номер на сайте можно было только в категориях «Недвижимость» и «Авто», теперь такой опцией смогут воспользоваться и продавцы в других категориях. Дело в том, что раньше даже после закрытия объявления многим пользователям поступали нецелевые звонки. По словам Андрея Рыбинцева, это останавливало многих потенциальных пользователей сервиса подать объявление на «Авито».

— Можно выделить три типа проблем, с которыми пользователи сталкиваются в отсутствие защиты номера. После размещения номер может попасть в спам базы, и продавец получает звонки не по объявлению. Некоторые пользователи жаловались, что после закрытия объявления звонки от потенциальных покупателей долго не прекращаются. Многие просто боялись публиковать объявления, так как не хотели указывать реальный номер. Но уже в ходе теста сервиса количество нецелевых звонков на защищенные номера снизилось на 40%. А количество жалоб на поведение, не соответствующее правилам безопасности, сократилось на 50%, — рассказал представитель сервиса.

Теперь даже при изменении временных номеров покупатель сможет дозвониться до продавца, если у них уже происходили созвоны.